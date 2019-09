Lukaku, De Ligt, Ribery, Balotelli, Griezmann, Hazard, Joao Felix, Maguire e molti altri. Grandi trasferimenti in un'estate che verrà però ricordata anche come quella dei colpi svaniti. A tener banco è stata, in lungo e in largo, la telenovela Neymar. Notizie, rumors, voci: dalla Francia alla Spagna, fino alla Cina, durante le tournèe estive. Il sogno del Barcellona, la volontà del giocatore, il muro del Psg: fino alle ultime ore i blaugrana ci hanno provato, invano.



INCROCI INGLESI - In Italia, invece, è sfumata per il Napoli la pista James Rodriguez: la volontà del giocatore e il grande desiderio di Carlo Ancelotti non sono stati sufficienti per ammorbidire le pretese del Real Madrid. Proprio a Madrid hanno sognato per settimane Paul Pogba, ma le alte richieste del Manchester United non hanno convinto i Blancos. I Red Devils, dal canto loro, avevano pronta l'offerta per Paulo Dybala, ma la Joya non ha mai aperto al trasferimento, rifiutando anche il Tottenham.



MILA-NO - Impossibile dimenticare, infine, gli affari delle milanesi: l'Inter ha inseguito Edin Dzeko fino ad un clamoroso rinnovo con la Roma. Il Milan, invece, ci ha provato con tutti i mezzi a disposizione per Angel Correa, ma l'Atletico Madrid ha continuato a fare muro. Per scoprire tutti i nomi, visualizza la gallery!