Inter, Taremi salta il Mondiale per Club: resta bloccato in Iran

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Guarda la Club World Cup 2025 gratis su DAZN Scopri le migliori offerte

che sta per partire negli Stati Uniti e che vedrà il match d'esordio dei nerazzurri nella notte fra martedì 17 e mercoledì 18 giugno 2025 alle 3 del mattino. Il centravanti è bloccato in Iran e, come riportato dalla Gazzetta dello Sport,per la gara di esordio contro il Monterrey e, di conseguenza salterà quantomeno la prima fase a gironi del torneo.La preoccupazione dello staff tecnico interista per la situazione che stava vivendo il centravanti ex-Porto in Iran era tanta e in queste ore è arrivata purtroppo la conferma:Ad oggi, inoltre,via terra e, nonostante l'Inter sia stata in stretto contatto con le autorità iraniane in Italia, Taremi non si muoverà da Teheran dove si trova in un luogo comunque considerato sicuro rispetto ai possibili bombardamenti.L'Inter oggi potrebbe optare per escludere Taremi dalla lista dei giocatori a disposizione di Chivu per la prima parte del torneo (solo 26 sono convocabili per ogni partita). Se la situazione come tutti sperano dovesse migliorare si potrebbe pensare di utilizzare uno dei sei slot previsti al termine della fase a gironi per i cambi alla lista.