Da Pioli a Fonseca, la difesa rimane il problema del Milan: i continui cambi non aiutano

Paulo Fonseca e i suoi giocatori all’unisono: “Contro lo Slovan Bratislava erano importanti solo i 3 punti”. Un concetto che può essere condiviso ma solo in parte, perché l'ultima partita di Champions League ha confermato che i problemi difensivi del Milan restano evidenti e che la differenza gol - nuovamente in positivo grazie al triplice tris contro Bruges, Real Madrid e in Slovacchia - offre pure il suo lato più oscuro e può fare la differenza per la qualificazione diretta agli ottavi di Champions League. E il Diavolo di reti ne ha subite ben 8 in 5 partite. Troppe.

FRAGILITÀ - Da Pioli a Fonseca, esiste un minimo comune denominatore: la fragilità difensiva. Dalla marcatura uomo su uomo a campo aperto a una linea bloccata. Il tecnico portoghese si era espresso così al termine della gara di Bratislava: “Sono cose difficili da spiegare. Sul calcio d’angolo abbiamo tre giocatori indietro, è difficile spiegare perché sono questioni non tattiche, ma è una questione di lettura, di marcature preventive. Se attacchiamo, i difensori devono salire e prepararsi per la marcatura preventiva. Siamo stati troppo lontani”. Fonseca non ne fa una questione tattica ma individuale, salvo poi rimarcare che alcuni miglioramenti tattici sono stati fatti rispetto alla scorsa stagione. La sensazione è che anche l’ex allenatore del Lille abbia delle responsabilità evidenti proponendo una condotta di gara rispetto a una fase, quella difensiva, che rischia di penalizzare oltremodo il Diavolo: era successo a Cagliari con una vittoria sfumata nonostante i rossoneri fossero passati in vantaggio per ben due volte é rischiava di ripetersi nella sfida di ieri. . Il tecnico portoghese si era espresso così al termine della gara di Bratislava: “Sono cose difficili da spiegare. Sul calcio d’angolo abbiamo tre giocatori indietro, è difficile spiegare perché sono questioni non tattiche, ma è una questione di lettura, di marcature preventive. Se attacchiamo, i difensori devono salire e prepararsi per la marcatura preventiva. Siamo stati troppo lontani”., salvo poi rimarcare che alcuni miglioramenti tattici sono stati fatti rispetto alla scorsa stagione.rispetto a una fase, quella difensiva, che rischia di penalizzare oltremodo il Diavolo: era successo a Cagliari con una vittoria sfumata nonostante i rossoneri fossero passati in vantaggio per ben due volte é rischiava di ripetersi nella sfida di ieri.