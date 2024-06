Insidefoto/LightRocket via Getty Images

La conferenza stampa di ieri di Zlatan Ibrahimovic è stata esattamente quello che ci aspettavamo. Quando presenti un progetto non puoi che parlarne bene, anzi molto bene, nascondendo dubbi ed eventuali magagne. Ogni volta che si introduce una nuova stagione, si sentono i migliori presupposti. Sono state bellissime parole, con la sottolineatura ricorrente della voglia di vincere: dalle parole bisognerà però passare ai fatti, soltanto quelli daranno ragione oppure no a Ibra. Il volto dello svedese è sicuramente rassicurante per i tifosi rossoneri: tanti, anche per questo, ora avranno digerito la scelta di Fonseca, non esattamente il sogno del popolo milanista. Scelta non ambiziosa, rischiosa, magari anche intrigante, si spera vincente.