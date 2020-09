Il Milan si muove per Jens Petter Hauge, esterno offensivo del Bodo/Glimt, autore del gol del 3-2 in Europa League contro i rossoneri. Norvegese, classe '99, con l'Under 20 del suo Paese ha disputato il Mondiale Under 20 e nella sfida con l'Honduras, quella dei 9 gol di Haaland, è proprio lui a servire 4 assist all'attaccante ora al Borussia Dortmund. Nel corso di quel match, Hauge realizza anche un gol.



In stagione, invece, i numeri sono da urlo: nel Bodo/Glimt padrone assoluto dell'Eliteserien, con 16 punti sul Molde secondo, Hauge ha realizzato 14 gol in 17 partite, 6 nelle ultime 4, confezionando anche 9 assist toali. In Europa, invece, 3 reti in 3 match. Numeri da urlo, numeri che hanno attirato il Milan.