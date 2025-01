Sogno e incubo - Il calcio come il vino: dai flop juventini a Mexes e Cissè, il "culto" dell'Auxerre e il mito Guy Roux

DALL'ABATE DESCHAMPS AL SANTONE GUY ROUX - La nuova associazione nasce con lo scopo di inquadrare la gioventù in virtù della pratica sportiva: si tratta infatti di una polisportiva che raggruppa diverse discipline, come la ginnastica, la scherma e l'atletica. Il calcio arriva dopo, ma diventa subito centrale: dopo la Prima Guerra Mondiale l'abate Ernest-Theodore Valentin Deschamps acquisisce numerose particelle di terreno lungo il fiume Yonne sulla strada per Vaux, il futuro stadio. Proprio come una vera abbazia medievale, il club non cessa mai di far fruttare il suo capitale​. Nel 1950 muore l'abate Deschamps, a cui viene intitolato lo stadio del club, ma due anni dopo, nel 1952, viene tesserato un calciatore che farà la storia del club, sia in campo che poi in panchina da tecnico, Guy Roux. Nel 1979 l'Auxerre raggiunge la finale di Coppa di Francia, pur militando nel campionato di seconda divisione, dove viene sconfitta dai Campioni nazionali del Nantes, mentre l'anno seguente arriva finalmente la prima promozione nella massima serie francese. qualificandosi per la prima volta nel 1984 a una competizione europea, la Coppa Uefa.