Dal calcio al tennis, la nuova vita di Diego Forlan: a 45 anni l'ex Atletico e Inter debutta nel circuito ATP

AFP via Getty Images

Un tempo il suo obiettivo era bucare la rete, ora fa di tutto per evitarla. E ci sta riuscendo con successo:E' questa la nuova sfida che si pone l'ex attaccante uruguaiano, pronto a rimettersi in gioco a 45 anni per coltivare la sua seconda grande passione.- Sono passati ormai cinque anni da quando, nel 2019, ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo, al termine di una carriera che lo ha portato a giocare in tre continenti: Independiente, Manchester United, Villarreal, Atletico Madrid, la sfortunata parentesi(2011-12), Internacional, Cerezo Osaka, Peñarol, Mumbai City e infine Kitchee. Senza dimenticare i successi con la nazionale dell'Uruguay, con cui ha disputato anche tre Mondiali (2002, 2010 e 2014): l'argento al Sudamericano Under-20 nel 1999, il bronzo in Copa América nel 2004 e l'oro nella medesima competizione nel 2011. Il suo palmares parla chiaro: una Premier League, un'Europa League una Supercoppa Europea, a cui aggiungere le due volte in cui ha conquistato la Scarpa d'Oro.

Chiuso il percorso da calciatore ha tentato quello da allenatore, ma senza particolare successo: prima la panchina del Peñarol, club in cui aveva già giocato, poi quella dell'Atenas.- Nel frattempo ha deciso di reinventarsi e dopo i 40 anni dedicarsi con costanza all'altra sua grande passione oltre il calcio:. Prima il padel e poi il tennis, cimentandosi già in alcuni tornei appartenenti all'ITF Men's Circuit, un circuito più basso della disciplina. Ora, però, è pronto ad alzare l'asticella e a cimentarsi in una sfida più affascinante.

- Diego Forlan,. Lo farà in doppio, facendo coppia con l'argentino, numero 101 del ranking ATP. Il torneo si svolgerà a Montevideo dall'11 al 17 novembre 2024.