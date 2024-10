Inter e Milan restano a San Siro? Incontro col Ministro della Cultura, incognita su vincolo e prezzo

Getty Images

A Milano continua a tenere banco il futuro dello stadio Giuseppe Meazza e di come si muoveranno alla fine i due club sul discorso stadio con i progetti di San Donato e Rozzano che rimangono fermi sullo sfondo. Oggi sarà per i due club una giornata campale e importantissima con. Il motivo? Sono in realtà due, e portano entrambi verso la permanenza nell'attuale impianto.Dopo gli incontri non andati a buon fine con il Comune di Milano per la proposta di ristrutturazione con WeBuild dell'attuale impianto, le due società si sono orientate verso due percorsi paralleli che, probabilmente, porteranno comunque entrambi i club ad uno stadio condiviso.

Come riportato da Il Giorno, i dirigenti di Inter e Milan e i rappresentanti delle proprietà dei due club, Oaktree e Redbird, incontreranno il Ministero della Cultura, che deve essere stabilito dall'Agenzia delle Entrate, per eventualmente procedere all'acquisto dell'area.L'obiettivo, in caso di pareri positivi, sarebbe non solo quello della costruzione di un nuovo impianto, ma anche quella di rifunzionalizzare lo stadio attuale con ristoranti, hotel e servizi che potrebbero portare anche alla demolizione di parte dell'attuale struttura.