Dal Portogallo: Juventus, nuova offerta per Francisco Conceicao. I dettagli

prima della fine del calciomercato estivo. Se, da un lato,a vestire la maglia bianconera nella prossima stagione, con l'accordo con la Fiorentina che potrebbe concretizzarsi nel giro di pochi giorni,, classe 2002 del Porto., ex allenatore del club lusitano ed ex calciatore di Inter, Parma e Lazio,per dare ancora più profondità al parco esterni., oltre a 6 presenza e una rete con laportoghese. Conceicao JR ha fatto esperienza anche in Olanda, con un bilancio di 7 partite e 5 gol nello Jong Ajax e 28 partite e un gol nell'

. La Juventus, infatti, si è vistaufficiale al Porto: prestito con diritto di riscatto per una cifra complessiva pari a 28 milioni di euro.Secondo quanto riferito da Record, però,nelle ultime ore: prestito a 8 milioni di euro, più 2 di bonus, e obbligo di riscatto fissato a 20 milioni di euro.