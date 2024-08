Juventus, si riavvicina Francisco Conceiçao. Dal Portogallo: accordo in definizione, ecco formula e cifre

Getty Images

con le ali. I dirigenti bianconeri sono al lavoro sul fronte italiano, cercando di concludere positivamente le(entrambi classe 1998)., in scadenza di contratto a giugno 2025 e messo sul mercato in uscita.

- Il quotidiano lusitano Record scrive chevinte in Supercoppa contro lo Sporting e in campionato col Gil Vicente. In quest'ultima occasione sabato seradimostrata, nonostante le diverse voci di mercato sul suo conto.

nelle prime due gare ufficiali della stagione. Ufficialmente si parla di un problema fisico, ma il sospetto è che in realtà ci siano dietro altri motivi di mercato. Secondo il quotidiano lusitano A Bola, le dirigenze di

, nonostante nello scorso aprile avesse rinnovato il proprio contratto fino al 2028. Perché poi a giugno André(ex assistente di José Mourinho ai tempi dell'Inter) è stato eletto come nuovo presidente del Porto e- A sua volta(classe 2000 scuola Sporting ed ex Milan), che i bianconeri hanno soffiato all'Inter nello scorso mercato di gennaio per poi schierarlo in campo soltanto nel quarto d'ora finale dell'ultima giornata del campionato di Serie A 2023/2024 contro il Monza.