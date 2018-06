L’avventura di Dalbert in nerazzurro è sempre più vicina al capolinea. Determinante per lui la prima stagione in Italia, dove non è riuscito ad ambientarsi al meglio e a guadagnare la necessaria stima di Luciano Spalletti, che al suo posto ha preferito quasi sempre D’Ambrosio e Santon. L’Inter, come anticipato da Sky Sport è molto vicina ad accordarsi con il Monaco, che per l’esterno brasiliano è pronto ad offrire circa 3 milioni di euro per il prestito oneroso e altri 24 per il diritto di riscatto. Cifra che consentirà ai nerazzurri di non fare minusvalenza e recuperare subito 3 milioni da inserire nel bilancio in chiusura al 30 giugno.



L’Inter, dunque, è in attesa di un fax in arrivo dalla Francia, la conversione formale dei discorsi fatti e andati a buon fine con il Monaco. Anche dalla parte del calciatore non dovrebbero esserci problemi: Spalletti nei confronti di Dalbert ha usato parole chiare e anche il ragazzo sembra convinto di andare a cercare il proprio riscatto altrove.