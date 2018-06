L'Inter sta seguendo con grande insistenza l'attaccante brasiliano classe '97 del Bordeaux, Malcom Filipe Silva de Oliveira. Nella serata di ieri il presidente del club francese ha incontrato a Milano i dirigenti dell'Inter per aprire una possibile trattativa. L'esterno piace molto, e oggi il direttore sportivo Ramé ha confermato la volontà del club di monetizzare la sua cessione.



PUO' PARTIRE - Intervistato in Francia l'ex portiere e oggi direttore tecnico del Bordeaux, Ulrich Ramé, ha confermato in Francia la possibilità di cedere Malcom: "Ci sono possibilità che resti, come che il Bordeaux lo venda. Il Wolfsburg fa parte dei club più interessati, insieme ad altre grandi squadre che lo vogliono. In questa stagione è stato un valore aggiunto. Il ragazzo guarda il suo interesse sportivo, sa quello che ha oggi".