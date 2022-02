. A gennaio le valigie erano pronte, il brasiliano era il primo indiziato a lasciare la Juventus per fare a spazio Zakaria, complice un feeling mai sbocciato con l'ambiente bianconero e, poi, anche con Max Allegri.e tenuta in piedi fino all'ultimo giorno utile visto l'accordo tra i londinesi e il giocatore: troppa distanza però tra la proposta dei Gunners, un prestito secco anche oneroso, e la richiesta della Juve, che spingeva per arrivare a una soluzione a titolo definitivo, anche a lungo termine. Ci ha pensato poi la cessione diala mettere la parola fine a ogni velleità di separazione.- Ora, a poche settimane di distanza da quei giorni di trattativa, per Arthur la situazione è drasticamente cambiata: ora la Juve ha bisogno di lui.. L'emergenza infortuni che sta vivendo la formazione torinese è sotto gli occhi di tutti e il reparto più colpito è stato proprio quello centrale, conche ha raggiuntoin infermeria. La virata di Allegri verso il 4-4-2 conesterno lascia di fatto il tecnico con due sole opzioni di ruolo in mezzo al campo,, in attesa del rientro di Bernardeschi per poter accentrare nuovamente Rabiot. Questo per il brasiliano vuol dire avere l'occasione di incrementare il proprio minutaggio in questo 2022, che lo ha visto sì giocare con continuità ma non sempre da titolare (3 volte in campionato, 2 in Coppa Italia)., che si ritrova ad agire con due registi, diversi per caratteristiche tecniche e atletiche ma entrambi in grado di variare l'uscita con il pallone dalla difesa. A patto questo, ovviamente, di incrementare anche il rendimento proprio del brasiliano, spesso galleggiante tra sufficienze striminzite e mezze bocciature. Passaggio fondamentale, perché un mese fa la Juventus era pronto a scartarlo: il riscatto passa dal campo, l'emergenza infortuni offre una chance preziosa ad Arthur.