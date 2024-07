Getty Images

Dalla Francia - Milan, lo Strasburgo vuole Calabria

26 minuti fa

Il futuro di Davide Calabria al Milan resta un grosso punto di domanda. Il terzino italiano è in scadenza a fine stagione e non ha ancora trovato l'accordo per rinnovare il suo contratto in scadenza 30 giugno 2025 con una distanza importante fra domanda e offerta. Per questo non è escluso che, se dovesse arrivare una proposta allettante per lui e per il club le strade si potrebbero separare con un anno di anticipo.



In questo senso va registrata la notizia riportata da Footmercato in Francia che vede lo Strasburgo attivissimo sul mercato per costruire una squadra che miri ad entrare in Europa. L'obiettivo numero uno in fascia resta Guela Doué estern del Rennes ma conteso anche da Roma e Chelsea e allora l'alternativa che presto potrebbe prendere piede è proprio quella porta a Davide Calabria.