Getty Images

Dalla Germania: Milan su Adeyemi, la posizione del Borussia Dortmund

10 minuti fa



Karim Adeyemi, giovane attaccante tedesco del Borussia Dortmund che si è messo in mostra nell'ultima stagione dei gialloneri, terminata con la sconfitta in finale di Champions League, è nel mirino di alcuni top club europei. Secondo Sky Sports DE, sul giocatore ci sarebbero diversi club interessati, tra cui anche il Milan.



Per la testata teutonica, molti top club stanno monitorando la situazione di Karim Adeyemi. Il Borussia Dortmund è aperto a vendere se arriva un'offerta migliore. Chelsea, Liverpool, Milan e Juventus tra i club interessati. Ma finora nulla di concreto. Adeyemi si è riposizionato dopo essersi separato qualche settimana fa dal suo manager ed è in trattativa con potenziali agenzie.