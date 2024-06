Gazzetta - La Juventus vuole Adeyemi, Giuntoli ha due carte da giocarsi

Getty Images

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il 22enne attaccante del Borussia Dortmund è sulla lista di Cristiano Giuntoli, che vuole regalare a Motta più di un rinforzo sull'esterno. L'ex Salisburgo non è considerato necessariamente un'alternativa a Mason Greenwood del Manchester United, l'anno scorso protagonista con la maglia del Getafe, può arrivare con l'inglese, soprattutto se le condizioni saranno favorevoli.La prima è il ritorno diper il quale c'è in piedi una trattativa con i Red Devils. Il numero 7 a titolo definitivo al Signal Iduna Park, che ha chiuso l'ultima stagione con 5 gol e 2 assist in 34 partite e non è considerato intoccabile. La Juve lo segue da tempo, per arrivarci ha due carte che piacciono molto al Borussia, con le quali i bianconeri potrebbero andare a credito.

La prima è Dean, difensore olandese con passaporto spagnolo, da tempo sul taccuino del direttore sportivo Sebastian Kehl, il secondo è Matias, di rientro dal prestito al Frosinone e corteggiato anche da Atalanta e diversi club di Premier League.che in Germania non ha confermato quanto fatto di buono al Salisburgo, ha una valutazione di circa 30 milioni di euro, la stessa cifra investita per strapparlo al club della Red Bull nel 2022.