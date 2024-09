Dalla Germania - Scandalo scommesse nel calcio. La polizia indaga su 17 partite, potrebbero essere state manipolate

Getty Images

Un nuovo scandalo scommesse si sta per abbattere sul mondo del calcio. E questa volta è la Germania, con i suoi campionati dai dilettanti fino ai professionisti, ad essere finita nell'occhio del ciclone. Secondo quanto riportato dall'Hamburger Morgenpost, infatti,Secondo il quotidiano tedesco, le 17 partite coprirebbero un arco temporale relativo agli ultimi due anni e vedrebbero coinvolte partite che vanno dalla terza divisione fino ad di alcuni dei campionati di vertice passando per due campionati regionali. L'obiettivo era ovviamente quello di ottenere una frode per le scommesse.

La Federcalcio tedesca è stata già messa al corrente dei sospetti, ma interpellata dall'Hamburger Morgenpost hanno confermato le indagini in corso: "Non abbiamo ancora informazioni affidabili al riguardo. Tuttavia, siamo già in contatto con le autorità competenti e con il nostro partner di monitoraggio Genius Sports”.Secondo quanto riportato, le informazioni sui risultati previsti per tutte e 17 le partite oggetto di indagine erano a disposizione dei compratori all'interno della darknet. L'obiettivo finale era chiaramente quello di ottenere elevati profitti truffando il sistema delle quote del calcio scommesse e gli inquirenti avrebbero trovato riscontri nelle chat analizzate come prova degli accordi criminosi.

Lo scorso autunno, la Procura della Repubblica di Bochum ha aperto un'indagine su scommesse insolitamente alte in occasione della partita del campionato regionale tra FSV Frankfurt e TSV Steinbach Haiger. All'epoca, il Ministero Federale degli Interni era stato informato da un operatore di scommesse sportive, ma almeno fino ad oggi non ha individuato alcuna anomalia nei controlli casuali. Fin dal 2005 con lo scandalo relativo all'ex arbitro Robert Hoyzer sono finite sotto controllo partite che andavano Zweite Bundesliga fino a gare di Champions League ed Europa League, ma l'organo di controllo negli ultimi anni non ha rilevato infrazioni.