Dalla Seconda Divisione alla Serie A. Se cercate la parola miracolo sul vocabolario, potete trovare qualcosa del genere. Lo sa bene, l'uomo che oggi è sulla bocca di tutti perché Urbano Cairo gli ha affidato l'di cui sarà direttore sportivo, chiamato a dare un'impronta forte al progetto che manca da troppi anni, dall'inizio dell'era Petrachi; ma già da anni presente nel pantheon di quella che è diventata la 'sua' Ferrara, perché seppur genoveseche se oggi è un club di tutto rispetto lo deve anche alle intuizioni del suo ormai ex direttore sportivo.- La sua Ferrara, appunto., gli amici di sempre in campo e fuori, le ventiquattro ore di un direttore sportivo infaticabile sono dedicate al proprio club come Vagnati ha fatto per la Spal. Dove arriva nell'estate del 2013, ha lasciato il calcio da pochissimo con la Giacomense che va a fondersi proprio con la Spal e sceglie la carriera dirigenziale. Ce l'ha nel sangue, dopo una buona carriera da centrocampista in Serie C dalla Biellese al Benevento, passando per un giorno a suo modo storico per Vagnati:. Come una finale di Champions. E lui? La battezza con una: rimarrà a lungo nel cuore di Massa. Ma Vagnati sa di non aver dato ancora il suo meglio, fuori dal campo può fare di più e proprio in quel 2013 il presidente Mattioli intuisce le potenzialità di questo ragazzo: sa individuare i calciatori, ha coraggio e istinto ma soprattutto la lucidità nei momenti delicati.. Dalla Seconda Divisione arriva la promozione in Lega Pro, la Spal ha voglia del calcio che conta come la sua storia insegna e il salto successivo - dopo tanta fatica - è in Serie B., il calcio veloce di Semplici e le intuizioni di Vagnati costruiscono una squadra veloce, concentrata, letale. Identikit di come si vince la Serie B; e infatti, con tanto di salvezza immediata. Una cavalcata semplicemente straordinaria.- Vagnati da pochi giorni ha compiuto 42 annieppure il suo curriculum va già in una direzione chiara: non ha paura di rischiare se c'è un giocatore che lo convince, la qualità vale il prezzo se c'è la convinzione di aver scelto la pedina giusta per il progetto e per l'allenatore. Nel 2013 con Vagnati dalla Giacomense (in Seconda Divisione!) arriva anche un certo, oggi esterno infaticabile di una Lazio da scudetto. Ma Vagnati ama l'equilibrio tra la caccia al talento, l'affidabilità dell'esperienza e il colpo importante su cui giocarsi le proprie fiches senza timore. Nel 2016 pescadal Novara per 200mila euro, oggi leader della difesa a ottimi livelli; s'inventadal Leeds a costo zero, crede nella ferocia di Schiattarella ma soprattutto individua il talento: Kevinin prestito... dal Torino, segni del destino. Poi, ricomprato dalla Spal a gennaio scorso per una cifra record. Ma una vera e propria scommessa vinta da Vagnati, proprio come Alexche in porta stupisce tutti fino a convincere persino il Napoli. Niente male anchea costi irrisori, un totem della Spal per tanti anni; ma i vanti più grandi per il ds sono Momoa 2,7 milioni,preso a 3 milioni e rivenduto a cifre molto più alte dopo soli 6 mesi ma soprattutto quelche "non segna mai" secondo qualcuno all'epoca... ma viene acquistato a titolo definitivo, messo al centro del progetto e realizza la bellezza di 26 gol in un anno e mezzo. Ceduto al Napoli, mica per caso.. Quello che è mancato al Torino negli ultimi anni: la giusta dose di intelligenza nella gestione dei rapporti umani, del bilancio e delle trattative ma anche quella grossa percentuale di personalità che lo porta ad esporsi sui giocatori in cui crede. "Quello è da prendere", con forza e senza paura., con una serie di stories e pensieri toccanti. Evoluzione e tradizione, come sui calciatori che individua: affari d'esperienza e giovani pronti all'impatto immediato. Vagnati dorme poco, è perennemente online su Whatsapp, vive per il mercato, studia i campionati stranieri da mattina a sera.: va a vedere il calciatore, lo studia anche all'estero come nel caso di Igor, ne percepisce l'atmosfera attorno anche fuori dal campo. Niente è lasciato al caso. Ma soprattutto una dote che ha stregato Cairo da subito:. Il progetto al centro di tutto. L'unione di intenti è il suo tatuaggio virtuale. La Spal casa sua per sempre, il Torino la sfida che desiderava. Un sogno che si avvera per un Toro più dinamico e meno lento sul mercato.