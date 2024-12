Dalla Spagna: Barcellona, virata su Leao. C'è il prezzo

Hansi Flick ha chiesto a Laporta un giocatore di qualità per il ruolo di attaccante sinistro, che possa completarsi con Yamal e Lewandowski, per quello che sarebbe un tridente detonante. Leao è il primo della lista, ma portarlo in Spagna è tutt'altro che semplice. Prima di tutto per il prezzo, che secondo Marca è di 75 milioni di euro (comunque più economico di Williams), in secondo luogo per le difficoltà che il Barcellona sta trovando nel rispettare il tetto salariale imposto dal Fair Play Finanziario della Liga. Per questo motivo nelle prossime settimane potrebbe perdere Dani Olmo.