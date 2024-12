AFP via Getty Images

I guai per ilI blaugrana, che hanno perso lo scontro diretto contro l'si sono visti respingere la richiesta da parte del giudice del Tribunale Mercantile numero 10 per la registrazione dialla lista dei calciatori.SVINCOLATO? - Secondo quanto riprotato da Mundo Deportivo, il Barcellonaper cercare di ottenere il via libera pere per consentirgli, così, di giocare anche la seconda parte di stagione con il Barcellona. Il tempo, però, non è certo a favore dei blaugrana: il termine ultimo per l'iscrizione è ile, se non arriverà il via libera, il calciatore, secondo un clausola inserita nel contratto firmato in estate, potrebbe liberarsidando così vita a nuovi clamorosi scenari di mercato.

Le difficoltà finanziare del Barcellona in estate avevano limitato la campagna acquisti e, in virtù del mancato ottenimento dei requisiti della Liga in tema di Fair Play Finanziario, avevano creato dei problemi di tesseramento dei nuovi arrivi, compreso quello dello spagnolo,. Il Barcellona era poi riuscito a inserirlo in lista dopo l'infortunio di, il cui lungo stop aveva liberato lo slot dello spagnolo. I blaugrana avevanoche si riferisce ai casi di infortunio a lungo termine di un giocatore, per destinare l'80% dello stipendio del difensore danese al contratto di Olmo, ma ora Christensen sarà disponibile ed era ora di regolarizzare la situazione contrattuale del calciatore".

RICORSO - La decisione del Tribunale di negare il tesseramento diè arrivata dopo l'udienza di lunedì 23 dicembre. Ilritiene, tuttavia, di poter arrivare a una sentenza positiva nel ricorso in quanto sostiene che le regole di registrazione non iano valide perché "come si legge sul Mundo Deportivo.Ilche in estate aveva spesocon un contratto fino al 2030, potrebbero perdere a zero non solo un grande investimento, ma anche un giocatore che si stava inserendo negli schemi di Flick. Al netto dei problemi di tesseramento e dell'infortunio muscolare di settembre, lo spagnolo è già a quotain 15 partite (di cui nove da titolare) e