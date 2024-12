Milan, caccia al sostituto di Tomori: Mosquera in pole, cifre e alternative

Il mercato di gennaio è alle porte e ine iniziare una nuova avventura lontano da Milanello. Tra i possibili partenti c’è. Il difensore inglese, protagonista nello scudetto del 2022, ha visto negli ultimi tempi ridursi drasticamente il suo spazio in campo. La concorrenza si è fatta sempre più serrata, con, lasciando Tomori ai margini. La sua reazione, almeno pubblicamente, è stata di professionalità, ma non c'è dubbio che il difensore non sia soddisfatto della sua attuale situazione a Milano. Il club di Via Aldo Rossi è già a lavoro per sostituire l’inglese in caso di partenza e ha individuato alcuni profili ideali per andare a rinforzare la rosa rossonera. Il preferito è, difensore classe 2004 di origini colombiane e passaporto spagnolo in forza al Valencia, ma non è l'unico nome sul quale sta lavorando la dirigenza rossonera.Non sorprende quindi che, nonostante un contratto che lo lega ale un ingaggio annuale di circa, le voci di mercato su Tomori non manchino. L'interesse non riguarda solo le squadre italiane, come il, ma anche club esteri, in particolare in, dove ilè stato il più attivo, sebbene anche ilresti in agguato. Il Milan, dal canto suo, sembra orientato a non vendere Tomori in Italia e preferirebbe una cessione all'estero, per una cifra che dovrebbe aggirarsiSe l'inglese dovesse effettivamente partire, il Milan si troverebbe nella necessità di trovare un sostituto per rafforzare la propria difesa. A tal proposito, i rossoneri avrebbero già individuato il nome giusto: Cristhian Mosquera, centrale spagnolo classe 2004, che gioca attualmente nel Valencia. La situazione economica del club iberico, penultimo in Liga e con una salvezza sempre più lontana, potrebbe spingere la dirigenza a cedere uno dei suoi giovani talenti per fare cassa, soprattutto considerando che il contratto di Mosquera scade nel 2026 e il difensore, per ora, non sembra intenzionato a rinnovare. Il Valencia valuta il 20enne 25 milioni di euro, cifra in linea con i parametri rossoneri, considerato anche il basso ingaggio del calciatore. Inoltre, da non sottovaluare, ci sono gli rapporti tra i due club, che hanno già concluso recentemente l’affare Musah.Nonostante la sua giovane età, Mosquera è già un titolare fisso al Valencia, e ha conquistato un posto anche nella Nazionale olimpica spagnola, che ha trionfato a Parigi nel 2024. Il suo profilo ha suscitato l'interesse di diversi club, tra cui il Milan e l'Atletico Madrid. Mosquera è un difensore completo: fisico, con una buona struttura (alta 188 cm), ha una grande capacità di lettura del gioco e si distingue nei duelli individuali. Tuttavia, deve ancora migliorare nella fase di impostazione e nel gioco aereo, dove potrebbe sfruttare meglio la sua altezza.Il nome di Mosquera non è l’unico sulla lista di Moncada e dell’area scouting del club rossonero. In casa Milan restano sempre vive le piste che portano a, difensore classe 2001 in forza ale allenato da Fonseca proprio nel club transalpino, eDiomande, centrale ivoriano classe 2003 dello Sporting Lisbona, calciatore seguito a lungo dagli scout rossoneri e che ha convinto tutti. Due nomi da non scartare nel caso di addio di Tomori, anche se la priorità resta Mosquera.