Il divorzio tra Icardi e l'Inter nonostante la fiducia datagli dalla società non è escluso, infatti come riporta Marca, le parti quest'estate potranno separarsi poiché il giocatore vuole cambiare aria. Lo stesso media riporta che l'attaccante argentino può partire per una cifra attorno ai 50 milioni di euro, il Real Madrid rimane alla finestra.