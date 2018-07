Il successo contro il Portogallo ha reso l’Uruguay un serio candidato per la vittoria della Coppa del Mondo. Nella Nazionale di Tabárez hanno brillato ancora stelle del calibro di Suárez e Cavani, ma anche quel Rodrigo Bentancur che si sta mettendo sempre più in luce, nella Juventus come nella Celeste. Secondo Don Balón, il Barcellona dopo ieri sera è pronto a rinnovare il proprio interesse per il centrocampista classe ’97, sfruttando proprio il buon rapporto con il connazionale Suárez, che dalla sua avrebbe già approvato un eventuale approdo del Lolo al Camp Nou.