Cristiano Ronaldo è deluso per le sconfitte della Juventus. Anche ad Udine i bianconeri hanno deluso, perdendo contro la squadra di Gotti e fallendo il primo match-point scudetto. Secondo quanto riporta il portale spagnolo Don Balon, il fuoriclasse portoghese che si è fatto sentire con il club bianconero, colpevole di non aver costruito una squadra vincente per poter competere con i top club in Champions League. Ronaldo si sente tradito dalla Juve, voleva una squadra più competitiva.