Atalanta, altri due infortunati verso la Supercoppa con il Real: il punto

AFP via Getty Images

Oltre a non avere a disposizioneper la rottura del crociato del ginocchio sinistro (stanno proseguendo le loro terapie), mister Gasperini corre il rischio di non avere nemmeno Zaniolo. L'attaccante arrivato dal Galatasaray infatti anche oggi ha svolto allenamento individuale sul campo a causa dellaNon è l'ultimo degli infortunati nerazzurri però, perché l'amichevole persa 3-0 contro il St Pauli ha lasciato strascichi fisici importanti anche per Toloi e Sulemana.o rimediato negli ultimi minuti di gioco dell’amichevole ad Amburgo ed è in attesa di accertamenti, mentre il nuovo rinforzo del centrocampo arrivato dal Cagliari si è procurato unasempre nella parte finale dell’amichevole ad Amburgo.

Domani, è in programma una seduta mattutina a porte chiuse a Zingonia.