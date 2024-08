L'Atalanta ne prende 3 dal St. Pauli: scatta l'allarme a 5 giorni dal Real Madrid

Getty Images

L'aria è pesante ad Amburgo, dove, formazione tedesca neopromossa in Bundesliga. I ragazzi di Gasperini, pur facendo una buona prova nel primo tempo, si arrendono ad unche desta preoccupazione a soli 5 giorni dalla Supercoppa Europea.La Dea sembra in controllo del gioco nella prima parte del match e crea diverse occasioni, sprecate dagli attaccanti nerazzurri, vestiti in bianco per l'occasione. Nel secondo tempo sale in cattedre la squadra di casa: le reti difanno tramare Gasperini e fissano il risultato finale sul 3-0 finale.

La sconfitta sugella il, entrati in un trend che, tra campo e mercato, non promette bene. Alla sconfittasi aggiunge quella odierna con 3 gol subiti e nessuno fatto, senza dimenticare la tensione causata dal, ormai vicino alla Juventus e assente nella trasferta tedesca. Come lui assente anche, mentre Retegui, al suo esordio in maglia atalantina, non riesce a timbrare il cartellino. Tutte premesse che non fanno ben sperare in vista di, sfida valida per la, in programma per il