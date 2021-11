, che durante il live ha bacchettato il pubblico presente (il cazzo con 'sti telefoni! Ora basta, tanto dei vostri ricordi non frega un cazzo a nessuno") per poi ringraziarlo così il giorno dopo su Instagram: "Cosa cazzo è successo? È successo cheÈ successo che l'emozione ci ha a volte sopraffatti e destabilizzato. È stata una botta fortissima e la stiamo ancora elaborando. Personalmente sono sconvolto, non trovo altre parole. Vi amo, vi ringrazio per esser stati li coi vostri corpi, con la vostra carica, coi vostri sguardi. Mi avete dato tanto. Ci avete dato tanto. Grazie grazie grazie".Oggi alle ore 12.15 c'è un evento online organizzato da Rain Frog e presentato da, che ospita il cantautoree il fumettistaI due artisti romani raccontano la colonna sonora della serie animata. Zerocalcare ha spiegato: "Sono partito dalla musica, che ispira sempre il mio lavoro., spero che qualcuno gli abbia detto che avrebbe dovuto accettare. Poi per fortuna ci è venuto in mente Ron ed è stata la scelta giusta".All'inizio del primo dei sei episodi c'è anche un riferimento calcistico, quando(Dancing with myself),(Non abbiam bisogno di parole), Band of Horses (The funeral), Black Water (Apparat), Bronski Beat (Smalltown Boy), Chris Bussey, Craig Bussey e Annie Drury (Sun Will Rise), Fauve (Haute Les Coeurs/ Rag #2), Gli Ultimi (Un battito ancora e Ragazzo malato), Jonathan Lloyd & Cliff Norell (Goodbye Love), Klaxon (Libero), Max Brodie (For the better), M83 (Wait), Peter Pragas (Asli Piano), Remember Summer (Super Human), The Wiyos (Leave your troubles),(Xdono) e(Clandestino).Questi ultimi due vengono messi dirattemente a confronto dal protagonista: "Non capivamo un cazzo...".E qui nasce laSe questa è l'unica critica negativa significa che, senza neanche il bisogno di spoilerarne la trama: perché fa ridere, riflettere e piangere in un'altalena di emozioni.