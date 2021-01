Lunga intervisto di Diogo, terzino del, a Record."Sono onesto, non ho nessun tipo di rimpianto per ogni passo che ho fatto finora nella miacarriera. In quel momento era il passo che dovevo fare. La persona e il giocatore che sono oggi e che potrò diventare, è dovuto anche a questo difficile passo. Certo, quello che è successo e quello che è stato detto in giro è normale, fa parte del calcio. Quello che provo e proverò per l'FC Porto va avanti dal momento in cui sono arrivato al club. Io sono tuttora socio ed ho il mio abbonamento al Dragão. Adoro questo club, ma era giusto accettare l’offerta del Manchester"." È una delle tante frasi che ho conservato di Mourinho. È stata una persona molto importante nella mia carriera ed è una persona che tengo con un affetto speciale nel mio cuore. Lavorare con lui è stato fantastico. Ho imparato molto e sono contento che si stia vivendo un bel momento. Tengo queste frasi non per vantarmi, ma come motivazione e per rispondere, non solo a lui ma anche a me, perché penso che un giorno potrò essere un riferimento. Devo lavorare e correre molto"."Sapevo che venire al Milan sarebbe stato un buon passo avanti se si fosse concretizzato. Finora non ho motivo di lamentarmi. Ho sempre creduto nel mio valore e molto di questo è venuto fuori. Continuare così ed evolvere ancora di più sono gli obiettivi perché so che c'è ancora molto da fare"."Un motivo è stata la conversazione che ho avuto con Maldini. È stato essenziale il modo in cui mi hanno presentato il progetto e la volontà che hanno mostrato nel volere me, anche se si trattava di un prestito secco, come si suol dire. Questa volontà era essenziale. Poi ha a che fare con la squadra, dove ci sono tanti giovani, voglia di vincere, voglia di lavorare come piace a me.E c'erano aspetti che non conoscevo e dopo il mio arrivo sono andato a vedere e mi ha fatto piacere. È venuto tutto insieme"."Credo di sì. Quello che gli altri mi mettono addosso è difficile da controllare. Come giocatori, dobbiamo cercare di migliorare ogni giorno ed è quello che sto facendo. Naturalmente voglio essere un punto di riferimento per molte persone. Per me, deve essere un obiettivo per voler crescere e diventare un riferimento nel top".