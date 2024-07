Dani Olmo accende il mercato: il Milan è il passato, la verità sulla clausola

Sono pochi i giocatori che per raggiungere il successo hanno percorso una strada affascinante e fuori dai canoni come quella che ha dovuto affrontare Dani Olmo, trequartista che ha disegnato calcio con la maglia della Spagna in questo Europeo. Nel luglio 2014, dopo essere stato cresciuto a La Masia (la celebre accademia del Barcellona)per andare alla ricerca di spazio per esprimere tutto il proprio potenziale. La sua scelta, per nulla semplice o banale, ha dato i suoi risultati: spesso, d'altronde, sono le strade meno battute a condurre nei luoghi più emozionanti. Dani a 16 anni voleva giocare con i più grandi in prima squadra: sguardo da bravo ragazzo che non nasconde un’ambizione fortissima.

Probabilmente Dani Olmo è uno dei giocatori sottovalutati a livello europeo, almeno fino a qualche settimana fa.Proprio contro Mbappè e compagni il numero 10 delle furie rosse ha sfoderato una prestazione stellare che ha aumentato la convinzione delle due pretendenti. Quali? Il Chelsea di Maresca sicuramente.

Da panchinaro a possibile MVP dell’Europeo, la grande traiettoria di un Dani Olmo pronto a uno step successivo nella propria carriera. A 26 anni e dopo averne passati quattro in Germania con il Lipsia è arrivato il momento di alzare l’asticella.a differenza di Liverpool e Manchester City che hanno solo manifestato un interesse senza andare oltre. E il? Resta una parte importante del cuore del giocatore catalano. Il filo non si è mai spezzato, le parti sono in contatto da almeno due anni per studiare un ritorno a casa pirotecnico. Prima però c’è una finale da vincere contro l’Inghilterra per fare la storia del calcio spagnolo.