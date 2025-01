Dani Olmo può arrivare in Serie A? L'unica condizione, chi può prenderlo e a chi può servire

, così come l'attaccante Pau Victor. La notizia è rimbalzata dalla giornata di ieri, dal momento in cui La Liga ha diffuso un comunicato ufficiale che respingeva la mozione del club catalano, che ha provato in tutti i modi a tesserare il giocatore in vista dei prossimi sei mesi di stagione, settimane che si preannunciano fondamentali sia in campo nazionale che internazionale, con la possibilità diretta di centrare gli ottavi di finale di Champions League., ha scritto sul sito ufficiale la massima divisione spagnola, che ha provveduto all'eliminazione dei profili dei due membri dalla rosa del Barcellona sul proprio sito.

Le difficoltà in materia finanziaria del Barcellona e il mancato ottenimento dei requisiti della Liga in tema di Fair Play Finanziario avevano già creato problematiche in sede di tesseramento dei nuovi arrivi, compreso quello diche era stato costretto a saltare le prime due giornate di campionato spagnolo., il cui lungo stop aveva liberato lo slot del calciatore ex Lipsia. I blaugrana avevano "utilizzato l'articolo 77 delle regole di bilancio dei club della Liga, che si riferisce ai casi di infortunio a lungo termine di un giocatore, per destinare l'80% dello stipendio del difensore danese al contratto di Olmo.. Ci sarà tempo fino a oggi per apportare modifiche, ma la circostanza appare appesa a un filo con il giocatore che si sta allenando a Barcellona, visibilmente triste di tutto quanto l’accaduto.

. Intanto, l'agente del giocatore,, ha assicurato a GiveMeSport che "La decisione presa da Dani è di rimanere al Barcellona perché vuole giocare nel Barça.",inserita nel contratto sottoscritto ad agosto, secondo la quale il fantasista classe ‘98 – arrivato dal Lipsia per 55 milioni di euro più 7 di bonus – si può– alla riapertura del mercato il prossimo 1° gennaio – qualora il Barcellona non trovasse una soluzione definitiva. E una soluzione andrà trovata a stretto giro di posta.

Il futuro del talento iberico attende. Pur avendo ribadito la propria volontà, è chiaro che i top club europei stiano cominciando a ragionare per sferrare un assalto in questa sessione di mercato:Innanzitutto,(contribuendo al pagamento dell’ingaggio).

Dettata questa qualità necessaria, tutte le grandi squadre italiane sarebbero interessate ad avere in rosa un talento di questo calibro., con ogni probabilità,e la duttilità tattica di poter giocare sia a sinistra che da trequartista dello spagnolo si sposerebbe a pennello nei 4-2-3-1 di Conceicao e Thiago Motta. Ma non andrebbero nemmeno sottovalutate due fra le candidate allo Scudetto come, arretrando il suo raggio d’azione come fatto già con Calhanoglu e dotando l’Inter di un centrocampo fra i migliori in Europa. Sogni di mercato? Perché no, ma l

