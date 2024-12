Barcellona, l'agente di Dani Olmo: "Ha scelto di restare"

AFP via Getty Images

Il Tribunale di primo grado di Barcellona ha impedito ai blaugrana il tesseramento di Dani Olmo e Pau Victor. Mentre, però, il club catalano sta provando l'ultimo tentativo per inserire in lista due calciatori, ha parlato Andy Bara, l'agente dell'ex calciatore del Lipsia, che ha confermato la volontà del suo assistito di rimanere al Barcellona.



RIMANE AL BARCELLONA - In esclusiva a Fabrizio Romano per GiveMeSport, Bara ha affermato in modo deciso che Dani Olmo non ha intenzione di esercitare la clausola per liberarsi a zero inserita nel suo contratto, secondo la quale potrebbe, in caso di mancato tesseramento, lasciare il club da gennaio: "La decisione presa da Dani è di rimanere al Barcellona perché vuole giocare nel Barça.Non stiamo considerando nessun’altra opzione. Dani vuole giocare nel Barcellona".

ULTIMO TENTATIVO - Il Barça, ora, potrà solo far convalidare a LaLiga tutta la documentazione per la vendita dei posti VIP al futuro Spotify Camp Nou. Il club resta fiducioso che questa ultima manovra possa aiutare all'approvazione della registrazione di Dani Olmo e Pau Víctor, dopo l'accordo chiuso da Laporta.