Ufficiale: Dani Olmo e Pau Victor sono tecnicamente svincolati dal Barcellona. Cosa succede ora

, allo stato attuale delle cose,La Liga ha diffuso un comunicato ufficiale che respinge la mozione del club catalano, in questi giorni al lavoro per trovare un escamotage per reinserire almeno il centrocampista ex Lipsia.“LALIGA informa che, al 31 dicembre, il Barcellona non ha presentato un’opzione alternativa che, in conformità alla normativa di controllo economico de LALIGA, gli consenta di iscrivere alcun giocatore a partire dal prossimo 2 di gennaio“, si legge sul sito ufficiale della massima divisione spagnola, che ha provveduto all'

Il club blaugrana aveva avanzato la, ma anche la giustizia ordinaria ha rigettato le mozioni del Barcellona in due occasioni. Secondo Mundo Deportivo c'è tempo fino al 2 gennaio per apportare ulteriori modifiche, mentre l'agente del giocatore, Andy, ha assicurato a GiveMeSport: ". Dani vuole giocare nel Barcellona". Olmo potrebbe anche decidere di guardare al mercato, essendo a tutti gli effetti svincolato e quindi con gli occhi di mezza Europa addosso, ma è concentrato solo sull'aiutare la società catalana a trovare una soluzione.

Intanto, il club comunica quanto segue: "Il FC Barcelona informa di aver. Il club vorrebbe negare di aver richiesto o ricevuto qualsiasi moratoria a qualsiasi organo di governo per queste iscrizioni".