Danilo saluta la Juventus? Dedica e foto, nuovi indizi per il Napoli

. L’ormai ex capitano bianconero è stato messo fuori squadra dal club bianconero con effetto immediato e non parteciperà alla spedizione della squadra di Thiago Motta in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana. Nelle ultime ore, il classe 1991 è partito per qualche giorno di vacanza e ne ha approfittato per lanciare messaggi emblematici su quella che è la fine della sua lunga militanza nelle fila della Vecchia Signora attraverso il suo profilo Instagram.Con tre immagini pubblicate sui social, Danilo ha raccontato nemmeno troppo velatamente il suo stato d’animo in questo momento di transizione. Nel primo scatto, il brasiliano è a petto nudo tra la neve, probilmente una posa che racchiude un contrasto interiore che sta vivendo il classe 1991, costretto a lasciare la Juventus. La seconda è una scritta motivazionale: “Reset, restart, refocus” (“Resetta, riparti, rifocalizzati”), mentre nella terza c’è una dedica lasciata domenica scorsa, 29 dicembre, in occasione di Juventus-Fiorentina. La firma su carta intestata del J Hotel con un “Forza Juve”. Un concentrato di emozioni che sta vivendo il brasiliano.Proprio al termine della sfida contro la Fiorentina, Danilo ha ricevuto la comunicazione della società: è fuori dal progetto ed è stato messo fuori squadra. Niente Arabia Saudita, dunque, e via libera per la cessione, ma alle giuste condizioni.Da settimane, Danilo è in contatto con il Napoli. Antonio Conte e il direttore sportivo Manna stanno lavorando per portarlo all’ombra del Vesuvio, ma per l’ok della Juventus servono le giuste condizioni. Il club bianconero punta a risparmiare l’ingaggio che il brasiliano deve percepire fino a giugno, ma vorrebbe anche monetizzare un minimo la cessione.Dopo 4 anni e mezzo sta per concludersi l’avventura di Danilo alla Juventus. Il brasiliano classe 1991 ha totalizzato in carriera 213 presenze in bianconero, condite da 9 gol e 14 assist, ma soprattutto uno Scudetto, due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana.