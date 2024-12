Thiago Motta: "Nico Gonzalez, Koopmeiners e Danilo a disposizione. Credo molto in Douglas Luiz"

Partita importante, che la Juventus deve vincere per non perdere contatto con chi sta davanti. Thiago Motta lo sa bene, lo ha sottolineato nella conferenza stampa della vigilia: "La Fiorentina, anche se non ha vinto nelle ultime due partite, sta facendo bene, arrivava da un filotto positivo. E' un match importante che va affrontato nel giusto modo, i viola"."La squadra sta bene, abbiamo recuperato alcuni giocatori che hanno salutato gli ultimi impegni. Tornano a disposizione Douglas Luiz, Nico Gonzalez, Danilo e Koopmeiners. Dobbiamo aspettare Rouhi, Weah e Milik".

"Ha fatto un lavoro differenziato per due giorni, era un po' affaticato dopo Monza. Oggi l'ho visto bene. Nemmeno i ragazzi sanno la formazione e non posso dirla a voi".- "Spero e credo tanto in lui. È stato fermo tanto tempo. Sicuramente non ha il livello fisico di alcuni suoi compagni. Lui può fare tutto e ha dimostrato di essere un centrocampista completo e di alto livello"."Nella gerarchia delle punizioni è il primo. Poi Douglas e Vlahovic le tirano molto bene"."Sicuramente equilibrio e intensità. Il possesso palla non è l'unica cosa che serve per vincere. Dobbiamo fare quello che sappiamo facendo attenzione alle loro transizioni".

"Sono in sintonia con la società. Se si potrà migliorare la squadra qualcosa verrà fatto. Io sono concentrato al 200% per fare una grande partita domani".