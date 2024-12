Juventus, i convocati di Thiago Motta per la Supercoppa: ufficiale l'assenza di Danilo

AFP or licensors

La Juventus ha ufficializzato la lista dei convocati per la Supercoppa italiana. Come ampiamente preannunciato, non ci sarà capitan Danilo, la cui avventura con i bianconeri è giunta ai titoli di coda dopo cinque anni e mezzo.



Thiago Motta si presenterà per la sfida (o la sfide di Riyad) con solo cinque difensori. La Juventus affronterà il 3 gennaio il Milan nella seconda semifinale, conoscendo già chi, tra Inter e Atalanta, sarà l'avversaria dell'ipotetica finale del 6 gennaio.



La lista dei convocati

I giocatori convocati per la #EASPORTSFCSupercup



Perin, Pinsoglio, Di GregorioGatti, Kalulu, Cambiaso, Savona, RouhiLocatelli, Koopmeiners, McKennie, Thuram, Fagioli, Douglas LuizConceicao, Vlahovic, Yildiz, Nico Gonzalez, Adzic, Weah, Mbangula