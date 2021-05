La Dbu, la Federcalcio danese, ha annunciato di aver trovato un accordo con i calciatori della Nazionale che vedrà i giocatori della Nazionale impegnarsi in prima persona nel sostegno economico al calcio di base



Kjaer, Eriksen e compagni devolveranno circa cinque milioni di corone danesi, (circa 670mila euro) dai loro compensi, al fine di garantire lo sviluppo delle attività federali per i calciatori più piccoli. Il capitano non ché centrale del Milan, Simon Kjaer ha confermato l'accordo: "Significa molto per noi giocatori potere aiutare a ridare qualcosa. Sia per i club ma in particolare per quelli che contano davvero, cioé i bambini".