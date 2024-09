Getty Images

Danso dovrà operarsi al cuore: intervento necessario, il retroscena sull'affare saltato con la Roma

Redazione CM

52 minuti fa



Dopo il mancato superamento delle visite mediche con la Roma, Kevin Danso continua a far parlare delle sue condizioni di salute. Per il difensore austriaco, rientrato al Lens, sarà necessario infatti un intervento chirurgico al cuore, secondo quanto riportato dal quotidiano austriaco Kleine Zeitung. Danso non è stato convocato per la gara contro il Rennes, poiché dovrà sottoporsi ad ulteriori accertamenti prima di procedere con l'operazione.



OPERAZIONE NECESSARIA - Kevin Danso sarà dunque costretto a fermarsi nuovamente per i sopra citati problemi di salute, rilevati da ulteriori controlli. Il classe '98, una volta saltato il trasferimento alla Roma per la rilevazione di un'extrasistole ventricolare, ha effettuato una serie di controlli ed esami supplementari per comprendere la reale entità dell'anomalia cardiaca venuta fuori nel corso delle visite mediche con il club dei Friedkin. Tali test medici maggiormente specifici, stando a quanto riporta la stampa austriaca, avrebbero evidenziato la presenza di cicatrici nel cuore. Danso dovrà dunque operarsi per risolvere definitivamente il problema cardiaco.