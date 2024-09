La Roma perde i pezzi, i Friedkin dove sono? Juric è già solo contro tutti

dopo il pari imposto in extremis dal Genoa nell'ultimo turno di campionato, l'ormai ex amministratore delegato Lina Souloukou “costretta” a rassegnare le dimissioni dopo il clamoroso can can mediatico e le ancora più fragorose contestazioni alla sua persona – che nelle ultime ore si erano spinte decisamente oltre, come conferma la decisione di assegnare a lei e ai famigliari una scorta – da parte di un tifo per il quale la misura è colma., che dopo un paio di allenamenti, è chiamato a fare subito risultato contro la scatenata Udinese della rivelazione Kosta Runjaić per non rendere ancora più incandescente il clima attorno alla Roma.La risposta è semplice, visto che non è un mistero che nella giornata di venerdì Dan Friedkin e il figlio Ryan abbiano abbandonato la Capitale (dove erano giunti nella mattinata di lunedì per comunicare l'esonero di De Rossi) per fare ritorno degli Stati Uniti. Mache aveva scelto di affidare la direzione sportiva al francese ex Nizza Florent Ghisolfi,Salutata peraltro - ma questa è un'impressione personale - con un comunicato un po' freddino e nel quale non si è fatta menzione in maniera chiara alle gravissime minacce di cui è stata oggetto. Almeno finché non verrà individuato il sostituto, alla Roma si viene a creare, vista l'assenza di una figura di raccordo tra i vertici societari e l'area tecnica, che perde a sua volta la persona di riferimento alla quale rendere conto del suo operato.che si è venuto a creare in maniera non del tutto inaspettato – il clima di contestazione contro Soukoulou montava da tempo –, tanto meno di alto livello. La luna di miele, creata dalla nomina di José Mourinho nell'estate 2021, la vittoria della Conference League e acquisti roboanti come quello di Dybala, per esempio, è finita da tempo: la fiducia dei tifosi giallorossi nell'operato dei Friedkin è ai minimi storici e soltanto un sostanziale passo indietro – magari affidandosi a nomi di spessore internazionale e con comprovata esperienza nel management sportivo – può invertire la rotta. Sempre che ci sia ancora tempo.