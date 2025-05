Gazzetta - David apre al Napoli: agenti in città, pronto un confronto con Manna e De Laurentiis

Una lotta Scudetto desinata a durare sino all’ultimo secondo di queste ultime tre giornate di campionato, un futuro del tecnico Antonio Conte ancora da definire e un mercato, in vista del ritorno in Champions League nella prossima stagione, che sta cominciando a delinearsi con i suoi primi obiettivi ben chiari., come rivela La Gazzetta dello Sport,che lascerà il Manchester City chiudendo un’era di successi con Pep Guardiola,, centravanti canadese del Lille che dal 1° luglio sarò ufficialmente svincolato. David è un profilo che torna di moda in Campania, visto che il suo nome era già stato accostato al Napoli come post Osimhen sin dall’estate post vittoria dell’ultimo Scudetto.

Sempre La Gazzetta dello Sport rivela comeVa ricordato come David lascerà a parametro zero la Francia, quindi non ci sarà da trattare con il club transalpino. Tuttavia, c’è pur sempre un nodo da sciogliere: le commissioni da versare agli agenti in caso di firma del giocatore, oltre al premio da dirottare nelle casse del calciatore stesso., in ogni caso,

Oltre a, il Napoli non perde di vista i nomi diper l’attacco. Tutte idee che possono nascere e riprendere in vita, ma - allo stato attuale dei fatti – il Napoli ha fra i pensieri in primis il profilo del centravanti del Lille.