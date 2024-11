David gela Juventus e Inter: "Sogno di giocare nella squadra per cui tifo: il Barcellona. Cambiare a gennaio..."

, attaccante canadese classe 2000, è oggi uno dei nomi più chiacchierati sul mercato data la scadenza di contratto a fine stagione con il Lille e tantissimi club che si stanno muovendo anche in vista del mercato di gennaio, per provare ad acquistarlo. Fra questi in prima fila c'è la, con il dsche lo voleva perfino a Napoli, che ha sorpassato recentemente. Intervistato da The Athletic, David ha però gelato tutte le concorrenti italiane svelando"Il Barcellona è stata la squadra che ho sostenuto sin da piccolo, quindi poi il tuo sogno diventa giocare per loro"

. Non è come l'inizio di una stagione in cui hai una preparazione pre-campionato dove impari a conoscere i tuoi compagni di squadra, hai tempo per amalgamarti. A gennaio le cose sono molto frenetiche. È proprio adesso. È più dura"."​Alcuni potrebbero dire, 'Oh, resta al Lille, questo è un passo indietro, non sta migliorando'. Ma per me, ci sono sempre opportunità per migliorare"."Dal punto di vista aereo posso migliorare. Posso mettermi in buone posizioni e vincere colpi di testa ma il tocco finale mi manca ancora. Posso migliorare anche spalle alla porta".