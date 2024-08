Dazn, i dati d'ascolto della prima giornata di Serie A: Juventus-Como la più vista

AFP via Getty Images

Lasi è aperta sabato scorso e, nella sua prima tre giorni, ha fatto registrare un dato di ascolti vicino ai 4 milioni di spettatori, cifra non dissimile dai 4.2 milioni di spettatori registrati lo scorso anno e di poco superiore a quella registrata nella stagione 2022-2023.La stagione, naturalmente, non è ancora entrata nel vivo e il calciomercato sta monopolizzando in parte l'attenzione degli appassionati, privando anche il campionato di alcuni dei suoi protagonisti, tuttavia la prima della Juve di Thiago Motta ha sfiorato il milione di spettatori.

1 17/08/24 18:34 – 20:35 GENOA-INTER 669.5551 17/08/24 18:31 – 20:26 PARMA-FIORENTINA 86.4591 17/08/24 20:45 – 22:41 EMPOLI-MONZA 11.2261 17/08/24 20:47 – 22:50 MILAN-TORINO 462.231 *1 18/08/24 18:32 – 20:27 BOLOGNA-UDINESE 57.5391 18/08/24 18:31 – 20:29 VERONA-NAPOLI 404.551 *1 18/08/24 20:45 – 22:34 CAGLIARI-ROMA 395.8161 18/08/24 20:46 – 22:39 LAZIO-VENEZIA 90.8431 19/08/24 18:31 – 20:22 LECCE-ATALANTA 239.625 *1 19/08/24 20:45 – 22:40 JUVENTUS-COMO 943.238gare trasmesse in co-esclusiva con Sky/Now