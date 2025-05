DAZN lancia Transfer by Fabrizio Romano: un nuovo format con protagonista il calciomercato

La piattaforma ha presentato un nuovo programma totalmente dedicato al calciomercato.Un format tutto nuovo che si chiamerà ‘Transfer by Fabrizio Romano’ e che sarà appunto condotto dalla voce più autorevole de giornalismo in fatto mercato.Una programma che offrirà analisi sui trasferimenti ufficiali, indiscrezioni e che accompagnerà tutti gli appassionati nella marcia di avvicinamento a quello che è uno degli eventi calcistici più attesi dell’anno: il Mondiale per Club.

Fabrizio Romano, nel parlare di questo nuovo format targato DAZN, ha spiegato che ad attendere gli appassionati ci saranno giornate di calciomercato, quelle che precederanno l'inizio del Mondiale per Club, estremamente movimentate.".

- Come annunciato da DAZN, ‘Transfer by Fabrizio Romano’ andrà in ondaUn appuntamento quotidiano, rigorosamente in diretta che ci accompagnerà nei giorni precedenti all’inizio del FIFA Club World Cup 2025 che prenderà ufficialmente il via il prossimo 14 giugno.Le puntante di ‘Transfer by Fabrizio Romano’, verranno trasmesse- Saranno dunquedi ‘Transfer by Fabrizio Romano’.

Otto appuntamenti nel corso dei quali lo stesso Fabrizio Romano si concentrerà su tutti gli acquisti e le cessioni ufficiali, sull’analisi dei rinforzi presi dalle squadre più forti del pianeta, e grazie ad accessi privilegiati a fonti e contesti di trattativa, il giornalista avvicinerà i tifosi ai movimenti decisivi e alle decisioni in grado di cambiare il corso delle squadre alla vigilia dell’evento calcistico estivo.“FIFA ha creato una finestra di mercato speciale per la Club World Cup e su DAZN racconteremo tutto, dal 3 al 10 giugno - ha spiegato Fabrizio Romano - Con questo programma, DAZN diventerà il punto di riferimento per tutti gli appassionati di calciomercato”.

- La FIFA Club World Cup 2025 inizierà il 14 giugno e sarà visibile in diretta e gratuitamente in tutto il mondo su DAZN.‘Transfer by Fabrizio Romano’ sarà da questo punto di vista il contenuto perfetto per avvicinarsi al torneo che si svolgerà negli Stati Uniti e che ci accompagnerà fino al prossimo 13 luglio.