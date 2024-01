Dazn trasmetterà partite in chiaro: ecco quali, le info e come vederle

Novità per Dazn. La piattaforma di sport in streaming che trasmette e trasmetterà fino al 2029 la Serie A ha annunciato di essere pronta a fornire determinati eventi in chiaro. Per ora nessuna gara di A sarà disponibile a tutti, ma si parte già da questa settimana con gare di calcio estero e altri sport.



UNA PRIMA VOLTA - A rivelarlo in un’intervista a La Repubblica è stato l’amministratore delegato di Dazn in Italia, Stefano Azzi. Queste le sue parole. "Allargheremo la piattaforma alla modalità free per alcuni contenuti, aggiungendola alla modalità a pagamento. Si parte il 26 gennaio alle 21: Tottenham-Manchester City di FA Cup sarà gratis, basterà registrarsi su Dazn. Perché dobbiamo allargare la piattaforma degli sportivi anche a chi non ha una passione tale da seguire lo sport con continuità. In futuro ci saranno anche partite della Liga, di pallavolo o di calcio femminile, che sta crescendo molto. La modalità free permette di crescere ancora e di generare valore. Quello del calcio femminile è un sistema che deve svilupparsi e trovarlo sullo stesso portale del maschile aiuta».



SERIE A - "Per i prossimi 5 anni, sicuramente non sarà trasmessa la A in chiaro. Lo spettacolo ha un valore: la contaminazione tra pay e free non cannibalizza il premium, semmai aumenta la condivisione dello sport. Ma devi mantenere il valore del premium. Ed è corretto che il mercato abbia le sue dinamiche di prezzo anche per il tifoso", ha aggiunto.



COME FUNZIONA - La nuova modalità è stata già introdotta a livello globale e ora arriva anche in Italia. Dazn offre così per la prima volta a tutti i fan l’accesso, senza la sottoscrizione di un abbonamento, a selezionati contenuti ed eventi sportivi premium, live e on demand, nonché ai prodotti e servizi integrati di DAZN, tra cui notizie, statistiche, pronostici, merchandise e ticketing. Anche per i non abbonati, basterà andare sul sito della piattaforma e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente.



Di seguito il calendario con i primi eventi sportivi visibili in modalità free su DAZN:



Venerdì 26 gennaio: Tottenham – Manchester City (FA CUP)

Sabato 27 gennaio: Roma – Sampdoria (Serie A eBay Femminile)

Lunedí 29 gennaio: Inter Miami – Al Hilal (Riyadh Season Cup)

Martedì 30 gennaio: Ajax – Roma (UEFA Women’s Champions League)

Mercoledì 31 gennaio: Barcellona – Osasuna (LALIGA EA Sports)

Giovedì 1° febbraio: Inter Miami – Al Nassr (Riyadh Season Cup)

Sabato 3 febbraio: Milan – Fiorentina (Serie A eBay Femminile)

Sabato 3 febbraio: Porto – Rio Ave (Liga Portugal Betclic)

Giovedì 8 febbraio: Al Nassr – Al Hilal (Riyadh Season Cup)