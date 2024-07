De Ketelaere resta all'Atalanta in prestito con obbligo: per il Milan è un vantaggio

Getty Images

Un'operazione che accontenta tutti. Che non cambia, di fatto, la sostanza.E poco cambia se i bergamaschi, per ora, non hanno riscattato il suo cartellino, se formalmente il belga ex Bruges potrebbe tornare in rossonero. La novità del mese scorso è infatti la formula con il quale CDK è rimasto alla corte di Gasperini:il Milan, a metà giugno, con un comunicato ufficializzò che "il diritto alle prestazione sportive di Charles De Ketelaere è interamente di proprietà dell’Atalanta". Di fatto un piccolo inganno. A giugno la società guidata da Percassi-Pagliuca ha capito che non c'erano i tempi tecnici per chiudere l'operazione (di fatto il riscatto del cartellino), anche perché la volontà era quella di ottenere uno sconto.complice l'inserimento di condizioni per l'obbligo di riscatto che scatteranno dopo il termine della prossima sessione di mercato di gennaio.

In questo modo il Milan ammortizzerò qualche mese in più il cartellino di De Ketelaere,che nel 2022 era stato pagato 32 milioni di euro più 3 di bonus,Solo in quel momento il Milan incasserà i 22 milioni dell’accordo