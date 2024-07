Milan, rifiutata una offerta dalla serie A per Terracciano: la decisione di Moncada

Paulo Fonseca ha portato una ventata di novità in quel di Milanello: nuove idee tattiche, metodologie, doppie sedute di allenamento e tanti sorrisi in allenamenti. Con il tecnico portoghese al Milan tutti ripartono da zero. Il passato conta, certo, ma allo stesso tempo c’è la volontà dello staff tecnico di mettere alla prova tutti. Studiare caratteristiche e caratteri per valorizzare una rosa che ha qualità. Tra i giocatori che stanno dimostrando una grande applicazione c’è sicuramente Filippo Terracciano, ovvero l’unico acquisto completato dal Milan nell’ultima sessione di mercato invernale.

Il trasferimento dal Verona al Milan, a stagione in corso, si è rivelato un turbinio di emozioni troppo forti per un giovane di 21 anni. Filippo ha pagato dazio all’emozione nelle prime uscite non riuscendo, forse, a dimenticare l’errore commesso contro il Bologna. Ora però è tempo di ripartire con un allenatore nuovo che sa lavorare con i giovani come Fonseca e con un attestato, forte, di fiducia arrivato dalla società nei giorni scorsi. Diverse società, in primis il Torino, hanno chiesto al Milan il prestito annuale di Terracciano:

Sul giocatore c’erano anche Fiorentina, Bologna e Juventus. Forte di un contratto lungo fino al 2028, Filippo ha tutto il tempo per lavorare e dimostrare di essere un giocatore da Milan. Con la fiducia di una dirigenza che ha rispedito al mittente le offerte arrivate nelle ultime settimane.