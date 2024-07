Milan, tutto su Camarda: le relazioni di Fonseca e Bonera, la protezione di Ibra, il percorso nel prossimo biennio

AFP via Getty Images

La stagione delprenderà il via ufficialmente lunedì 8 luglio tra la curiosità di conoscere le idee del nuovo allenatore Pauloe le incognite legate al mercato. La ricerca del nuovo numero 9 si è fatta più complicata del previsto dato che il principale obiettivo, Joshua, sembra sempre più diretto verso ilIl club rossonero aveva individuato nell’olandese l’investimento ideale specialmente in ottica futura. Un futuro che sarà sicuramente anche di Francesco: dopo una lunga trattativa l’ènfant prodige del calcio italiano ha messo la firma sul primo contratto da professionista che lo legherà al Diavolo fino al 30 giugno del 2027.

Il primo contratto da professionista di Camarda è entrato in vigore dalnonostante la firma sia stata siglata il 7 giugno scorso. La stesura del comunicato verrà redatta nel corso di questa settimana con il relativoufficiale tanto atteso dai tifosi rossoneri che in Camarda ripongono grandi aspettative. Francesco è già uno deiche gli ha riservato un coro personalizzato nel giorno dell’esordio in A con la Fiorentina. Quella del gioiello classe 2008 sarà un’estate speciale iniziata con la vittoria dell’Europeo Under 17 con l’Italia e che ora lo vedrà protagonista anche con l’Under 19 di misterinsieme ai compagni di squadra al Milan Magni, Zeroli, Sia e Bartesaghi. La Nazionale italiana Under 19 va a caccia di quello che sarebbe uno storico bis dopo l’Europeo di categoria vinto un anno fa a Malta.

- Camarda non è un talento come gli altri e come tale ha avuto rassicurazioni importanti dal Milan sulcostruito per la sua crescita. Il club di via Aldo Rossi sa di aver tra le mani un potenziale, lo ha accolto che era solo un bambino e ora sogna di vederlo infiammare San Siro con i suoi gol. Un passo alla volta, senza fretta.ma nel corso della settimana si allenerà agli ordini di Paulo Fonseca ogni volta che il tecnico portoghese lo riterrà opportuno. Il neonato progetto sulla Under 23 servirà proprio a dare questa occasione ai talenti come Camarda: farsi le ossa non più in Primavera ma in serie C ovvero un campionato con una intensità diversa e con degli avversari esperti.

ha preso Camarda sotto la sua ala protettrice. Vuole sapere tutto su di lui: come si allena, cosa fa fuori dal campo, come vanno gli studi. Relazioni continue che dovranno venire anche da Bonera e Fonseca. Zlatan sa che Francesco è ancora un bambino con doti straordinarie, sarà il primo a dargli consigli e aiutarlo nei momenti di difficoltà. D’altronde chi meglio di lui può ispirare un 9 sul quale tutta l’Italia fa il tifo anche in ottica Nazionale? La scelta di andare dritto susembra essere fatta anche per: il piano sarebbe quello di iniziare a prendere confidenza con i ritmi della Prima squadra per poi esserne protagonista nella prossima. Prima, però, un altro sogno azzurro da regalare con l’under 19.