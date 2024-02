De Laurentiis annuncia: 'Doloroso esonerare Mazzarri, domani Calzona sarà a Napoli. Sul ritorno di Hamsik...'

Ringrazio Walter Mazzarri, amico della famiglia De Laurentiis e del Napoli, per aver sostenuto la squadra in un momento complesso. Resterà nel cuore dei napoletani e della nostra famiglia. Bentornato a Francesco Calzona, che ha già lavorato con noi sia con Sarri che con Spalletti — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) February 19, 2024

(o bentornato, ma in altre vesti)L'attuale ct della Slovacchia sarà anche il nuovo allenatore del Napoli da qui a fine stagione. Una conferma ulteriore arriva da parte del presidenteche ha commentato la situazione così ai microfoni di Sky Sport:- "Walter Mazzarri è un amico della famiglia De Laurentiis e soprattutto un amico del Napoli. Quindi è sempre doloroso esonerare un amico. L'ho ringraziato, è stato anche disponibilissimo a venire in aiuto nostro ma siamo ancora in difficoltà".- "A volte bisogna considerare che al Napoli e ai tifosi del Napoli bisogna riuscire a dare qualcosa di più. Cercheremo di darlo con Calzona che ha lavorato prima con Sarri e poi con Spalletti e conosce l'80% dei nostri calciatori. Calzona scelta intelligente? Questo lo vedremo, il tempo è galantuomo. Diamo a Calzona il benvenuto e cerchiamo di aiutarlo senza contrasti. Sarà complicatissimo preparare in 24 ore una partita difficile come quella contro una squadra importante come il Barcellona. Tutti quanti dicono che non è il Barcellona di una volta. Ma ha grossi giocatori ed è sempre il Barcellona".- "Calzona sarà domani qui a Napoli con tutti i suoi collaboratori alle 8:30. Parleremo a lungo, poi andremo a Castel Volturno e lo presenterò ai ragazzi, anche se non ha bisogno di presentazioni. C'è qualcuno nuovo che non lo conosce e sarà un completo immergersi in una nuova realtà. Poi dopo l'allenamento dovremo scappare allo stadio per la fatidica conferenza della UEFA".- "Lui nello staff? Ci ho parlato ieri ed era molto intrigato dal fatto di tornare e lavorare per la squadra che lui ama. È un campione ed è uno che mi ha dato moltissime soddisfazioni rimanendo fino all'ultimo rinunciando a Milan e Juventus. Una vera bandiera azzurra".- Adesso è anche ufficiale: Walter Mazzarri non è più l'allenatore del Napoli. Sono stati tre mesi in cui si è cercato di risalire la china ma il tecnico toscano non è riuscito a migliorare una situazione già complicata lasciata da Rudi Garcia. Anzi, la sua media punti si è rivelata anche inferiore e il nono posto in classifica ha fatto sì che De Laurentiis prendesse una nuova decisione drastica. A far scattare la scintilla l'1-1 casalingo contro il Genoa, un pareggio che non è andato giù al presidente che si è preso il weekend per riflettere e nella giornata di oggi ha fatto la sua scelta. Ultimo allenamento questa mattina per Mazzarri che ha anche salutato i calciatori. Da domani sulla panchina azzurra ci sarà Francesco Calzona, ct della Slovacchia ed ex vice ai tempi di Sarri proprio a Napoli (oltre che collaboratore di Spalletti ai piedi del Vesuvio nel 2021/22). Posticipato anche l'allenamento pre Barcellona, inizialmente previsto alle 11:00 al Konami Training Center di Castel Volturno. E invce si svolgerà alle 14:00.: "Ringrazio Walter Mazzarri, amico della famiglia De Laurentiis e del Napoli, per aver sostenuto la squadra in un momento complesso. Resterà nel cuore dei napoletani e della nostra famiglia. Bentornato a Francesco Calzona, che ha già lavorato con noi sia con Sarri che con Spalletti".