Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato alcune dichiarazioni in sala stampa al Deutsche Bank Park di Francoforte, alla vigilia di Eintracht Francoforte-Napoli. Ecco le sue parole:



EINTRACHT-NAPOLI - "Sfida storica? Mi meraviglio che tutti quanti si stiano eccitando per un Napoli sempre stato estremamente competitivo. E sottolineo, il più onesto".



CHAMPIONS - "Vincere la Champions? Da un punto di vista globale ti dà un'immagine che comunque Napoli ha, essendo una città unica che batte tutte".



TIFOSI - "Il tifoso ha sempre ragione, deve diffidare perché non sa. Molto spesso il tifoso gioca a un calcio virtuale ed è giusto che dica la qualunque. Noi che siamo dentro sappiamo come funziona. Lo scorso 30 maggio dissi che avremmo lottato per lo scudetto".



SPALLETTI - "Spalletti fece una faccia strana alle mie dichiarazioni? Pretendere che un mister conosca tutti i giocatori al mondo non è possibile, loro non sono attenti al mercato. Del resto un giocatore l'avevamo già centrato tre anni prima. Solo che ci avevano chiesto 30 milioni ma lo abbiamo preso a 10".



IL SEGRETO - "Segreto del Napoli? Non ce ne sono, dobbiamo voler giocare divertendoci".