Aurelio DeLaurentiis, patron del Napoli, ha parlato ad ESPN:



“Credo che il Napoli quest'anno e il prossimo avrà più chances di poter vincere qualcosa di importante sia in Italia che e in Europa. Ogni anno proviamo a migliorare questa squadra: a volte ci riusciamo, altre volte abbiamo fatto qualche errore ma può succedere. Ogni anno ci vengono chiesti venti nuovi giocatori che è una cosa irreale perché non stiamo giocando a un videogame.

Stiamo seguendo Lozano dallo scorso gennaio, noi sappiamo esattamente che tipo di giocatore è e che valore ha. Può essere un buon acquisto per il Napoli così come James Rodriguez oppure altri: il brasiliano Everton, o tanti altri.

Quello che mi piace di Lozano è il suo essere giovane a livello d’età, a differenza di James che tuttavia ha maggiore esperienza e ha giocato due volte con Ancelotti. E ciò è una garanzia.

Noi dobbiamo considerare chi può aiutare maggiormente la squadra: io ho una mia idea, Giuntoli ne ha un’altra, Ancelotti un’altra ancora. Il giudizio è molto personale, non importa cosa possa dire io.

Il prezzo così alto dei calciatori in questo momento? Il problema di questi super-costi dipende dal campionato inglese, che fattura molti più soldi delle altre leghe. Se un club fattura ottocento milioni di sterline, non può farsi tanti problemi nell’offrire ottanta o novanta milioni di sterline per un calciatore. Non c’è una reale e giusta competizione tra Premier League e gli altri campionati.

Un valore a Koulibaly? Il prezzo di Maguire è realistico? In Premier hanno speso circa 93 milioni di euro per lui, probabilmente al Napoli io avrei speso 25-30 milioni ad esempio. Uno come Koulibaly allora dovrebbe valere 250 milioni di euro, se ne pagano 93 per Maguire! (ride, ndr)”