Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato da Salisburgo in vista della sfida di Europa League di domani: ​"Cristiano Giuntoli ha rinnovato per cinque anni. Siamo molto felici del suo lavoro e siamo sicuri che la società e la squadra potranno crescere ancora".



SU INSIGNE - "Non mi risulta sia sul mercato. Non c'è un prezzo per lui e non esistono clausole". SUL FUTURO - "Se io devo ridurre il mio gap con le grandi d'Europa, ma parlo di qualsiasi squadra, dovrei indebitarmi perché loro fatturano 800-900 milioni, pure la Juve che fattura 400-500 dovrebbe indebitarsi. Io non posso farlo. Sono considerato virtuoso perché non mi indebito, mi sono indebitato con me stesso quando ho messo 100 milioni miei personali per tornare subito in Serie A. Credo che nei prossimi cinque anni il calcio cambierà. Io sono l'unico titolare del club, sentiti i miei collaboratori poi decido io senza sentire consigli d'amministrazione. In altri Paesi ci sono gli arabi, in Spagna è ancora diverso, dove neanche Florentino è il vero proprietario del Real. È un'Europa disunita, speriamo che l'Eca con Agnelli si contrapponga all'Uefa per riuscire tutti insieme a cambiare le regole del gioco".





SU JUVE-ATLETICO - "Hanno fatto una grande partita, anche se l'Atletico e Simeone hanno sbagliato totalmente la partita. Per noi invece domani sarà una partita complicata, giochiamo con due centrali inediti in cui crediamo molto, non devono giocare con timidezza. Supercoppa Europea a Istanbul contro la Juve? Sarebbe un sogno, il più bel regalo dei miei anni di presidenza".